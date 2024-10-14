О начале отопительного сезона на Орловщине шла речь сегодня, 14 октября, на аппаратном совещании в администрации области.
В Орловской области не все школы и детсады отапливаются
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
И не только школы и сады. И жилые дома тоже. В них, кстати, тоже дети живут после школ и детсадов. 909-й квартал - отопительный сезон фактически, сорван. В ночь на четверг будет -1°, а в домах, где еле тепло, а где совсем холодно. Хочется взглянуть в глаза мэру и губернатору.
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