В Орловской области не все школы и детсады отапливаются

ТГ

Татьяна Гусева

И не только школы и сады. И жилые дома тоже. В них, кстати, тоже дети живут после школ и детсадов. 909-й квартал - отопительный сезон фактически, сорван. В ночь на четверг будет -1°, а в домах, где еле тепло, а где совсем холодно. Хочется взглянуть в глаза мэру и губернатору.