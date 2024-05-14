Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Показатели по объему производства умных меток для транспорта в Москве выросли вдвое. О том, как столицы поддерживает высокотехнологичные предприятия, во вторник, 14 мая, рассказал мэр города Сергей Собянин.
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