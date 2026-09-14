Камеры по 200 Мп, аккумуляторы до 8 000 мА•ч и рамка 1 мм. Oppo раскрыла дизайн Find X10, презентация состоится 22 сентября

Новая серия получит версии Find X10, Find X10 Pro Max и Find X10 E Oppo официально показала дизайн серии Find X10 и назвала дату глобальной презентации — 22 сентября.
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