iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Камеры по 200 Мп, аккумуляторы до 8 000 мА•ч и рамка 1 мм. Oppo раскрыла дизайн Find X10, презентация состоится 22 сентября

Камеры по 200 Мп, аккумуляторы до 8 000 мА•ч и рамка 1 мм. Oppo раскрыла дизайн Find X10, презентация состоится 22 сентября

Новая серия получит версии Find X10, Find X10 Pro Max и Find X10 E Oppo официально показала дизайн серии Find X10 и назвала дату глобальной презентации — 22 сентября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым