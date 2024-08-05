«Ведомости»: «Лаборатория Касперского» выявила слежку через Android-устройства

Компания «Лаборатория Касперского» выявила слежку за россиянами через Android-устройства. Как пишут «Ведомости», специалисты обнаружили троян, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России.
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