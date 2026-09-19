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МОСИНФОРМ

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Ряд улиц для проезда закрыли в центре Москвы 19 сентября

Ряд улиц для проезда закрыли в центре Москвы 19 сентября

Московский мотофестиваль 19 сентября изменит движение транспорта в центре столицы. Несколько улиц уже перекрыты, а с 12:00 ограничения введут и на внешней стороне Садового кольца.

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