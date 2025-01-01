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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ASRock представляет игровые IPS-мониторы PG27FFX2A и PG27FFX1B c разрешением 1920×1080 и часто...

ASRock представляет игровые IPS-мониторы PG27FFX2A и PG27FFX1B c разрешением 1920×1080 и часто...

ASRock представляет игровые IPS-мониторы PG27FFX2A и PG27FFX1B c разрешением 1920×1080 и частотой 520 ГцASRock представила пару новых игровых мониторов – PG27FFX2A и PG27FFX1B, которые отличаются впечатляющей частотой обновления 520 Гц и технологией IPS-панелей.

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