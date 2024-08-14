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Царьград

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Житель Адыгеи ответит перед судом за порчу памятников в Краснодаре

Житель Адыгеи ответит перед судом за порчу памятников в Краснодаре

Вандал оторвал звезду с памятника "Ради жизни на земле" и элементы оружия — с "Расстрельного угла".Правоохранители установили личность вандала, осквернившего памятники в Краснодаре.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Интересно, какого х.. жителю Адыгеи нехватало, что он полез памятник уродовать?
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17 час.

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