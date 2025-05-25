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Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» встретится с «Венецией» в 4-м матче серии

«Венеция» на домашнем паркете постарается сравнять счет в серии с «Виртусом». Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) Рейер Венеция – Виртус Дата проведения 25 мая, 19.

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