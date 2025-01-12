📹⚡️К огромному счастью, эпоха применения свободнопадающих штурмовых авиабомб ФАБ-500ШР с разделяющейся БЧ и парашютным торможением с дистанции несколько километров и при скорости 700 - 1500 км/ч окончательно подошла к концу, что на 85 - 90% обезопасило жизни экипажей истребителей-бомбардировщиков поколения "4++" Су-34НВО, которые отные не попадают в радиусы действия ЗУР средней дальности 9М38М1 комплексов "Бук-М1", ЗУР 5В55Р комплексов С-300ПС, а порой и ЗУР MIM-104C/D комплексов "Patriot PAC-2 GEM-T/С".