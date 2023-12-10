Лучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала Dezeen

Студия под руководством японского архитектора Кенго Кума спроектировала расположенную в Ванкувере (Канада) 43-этажную башню Альберни / © Dezeen В результате сотрудничества датского офиса 3XN и австралийской фирмы BVN была проведена модернизация башни 1970-х годов Quay Quarter Tower / © Dezeen Самый красочный небоскреб в рейтинге — Шэньчжэньский центр женщин и детей (Китай).