ГРИГОРИЙ ЛЕВИН У нас все ходы записаны. Сотрудники прокуратуры и других заинтересованных ведомств тщательно фиксируют все преступления нынешнего режима на Украине.
Победа не за горами, раз в Правительстве начинают обсуждать формат трибунала над украинскими политиками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лепехов
Какого трибунала, над какими политиками? К тому времени, как СВО закончится, вся эта свора с награбленным благополучно свалит на Запад (как свалили нацисты в 45-м), откуда нет выдачи! Если только Россия сможет организовать второй "центр Симона Визенталя" - но что-то в такое слабо верится...
Ответить
13 час.
СА
Сергей Андросов
Я три года пробыл в ЛНР и там такой центр уже существует, независимо, будет Россия этим заниматься, или нет. Как говорит основатель этого центра- все будут найдены и наказаны. А доказательная база у них с 2014 года
Ответить
11 час.
Александр Погребниченко
Не случилось бы как при Хрущеве, когда нацистов и их пособников снова допустили до власти.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии