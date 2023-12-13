Победа не за горами, раз в Правительстве начинают обсуждать формат трибунала над украинскими политиками

Сергей Лепехов Какого трибунала, над какими политиками? К тому времени, как СВО закончится, вся эта свора с награбленным благополучно свалит на Запад (как свалили нацисты в 45-м), откуда нет выдачи! Если только Россия сможет организовать второй "центр Симона Визенталя" - но что-то в такое слабо верится...

СА Сергей Андросов Я три года пробыл в ЛНР и там такой центр уже существует, независимо, будет Россия этим заниматься, или нет. Как говорит основатель этого центра- все будут найдены и наказаны. А доказательная база у них с 2014 года