Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Победа не за горами, раз в Правительстве начинают обсуждать формат трибунала над украинскими политиками

Победа не за горами, раз в Правительстве начинают обсуждать формат трибунала над украинскими политиками

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН У нас все ходы записаны. Сотрудники прокуратуры и других заинтересованных ведомств тщательно фиксируют все преступления нынешнего режима на Украине.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Какого трибунала, над какими политиками? К тому времени, как СВО закончится, вся эта свора с награбленным благополучно свалит на Запад (как свалили нацисты в 45-м), откуда нет выдачи! Если только Россия сможет организовать второй &quot;центр Симона Визенталя&quot; - но что-то в такое слабо верится...
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СА
Сергей Андросов
Я три года пробыл в ЛНР и там такой центр уже существует, независимо, будет Россия этим заниматься, или нет. Как говорит основатель этого центра- все будут найдены и наказаны. А доказательная база у них с 2014 года
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Не случилось бы как при Хрущеве, когда нацистов и их пособников снова допустили до власти.
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