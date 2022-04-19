В Иркутской области в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в убийстве малолетних детей

Следственными органами СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Качугского района.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- СК России будет активно сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине
- Военные следователи Черноморского флота СК России оказали помощь детям беженцев из ДНР и ЛНР
- Следственным комитетом России установлены участники украинского вооруженного формирования «Грузинский национальный легион»
Свежие комментарии