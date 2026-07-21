Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минпросвещения опубликовало единые списки литературы для школьников

Минпросвещения опубликовало единые списки литературы для школьников

Министерство просвещения России подготовило списки произведений для школьников из обязательной программы, внеклассного чтения и работ современных писателей патриотической направленности.

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