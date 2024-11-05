Майнерам установили лимиты энергопотребления

Власти России установили лимиты энергопотребления для граждан, которые занимаются майнингом. Это касается тех, кто не регистрировал соответствующее ИП и не будет включен в реестр операторов майнинговой инфраструктуры.
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