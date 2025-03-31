В Татарстане создан проектный офис по развитию кадрового потенциала туриндустрии

Глэмпинг в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане создан региональный ведомственный проектный офис по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства при Правительстве РТ.
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