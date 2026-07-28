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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Осер» арендовал форварда «Ланса» Лабо-Ласкари за 1,5 млн евро с правом выкупа за 5 млн

«Осер» объявил о подписании  Реми Лабо-Ласкари . 23-летний нападающий присоединился к клубу на правах аренды из « Ланса » с опцией выкупа.

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