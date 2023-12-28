Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Федеральные обязательства перед обманутыми участниками долевого строительства закрыты, заявил 28 декабря вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин на совещании с регионами.
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