Орловский районный суд вынес решение по иску Управления Роспотребнадзора по Орловской области к МУП «ОТС» и обязал предприятие выплатить компенсацию морального вреда и штрафы пяти жителям региона за подачу горячей воды с температурой 42 °C вместо нормативных 60 °C.