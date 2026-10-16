Орловский районный суд вынес решение по иску Управления Роспотребнадзора по Орловской области к МУП «ОТС» и обязал предприятие выплатить компенсацию морального вреда и штрафы пяти жителям региона за подачу горячей воды с температурой 42 °C вместо нормативных 60 °C.
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