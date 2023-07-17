Власти просят ехать в Крым через новые регионы, машины разворачивают (ВИДЕО)

Дмитрий Гурин

Ну а в чем вопрос? Дорога из Тагана до Мариуполя вполне нормальна. Дальше просто пока не ездил, но думаю то же на уровне. Да и ближе выходит и намного, просто народ привык добираться в Крым "кружным путем" да и сам мост то же посмотреть охота. P.S. Кстати что то по Мостика (кота) ничего не слышно....