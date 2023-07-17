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Власти просят ехать в Крым через новые регионы, машины разворачивают (ВИДЕО)

Власти просят ехать в Крым через новые регионы, машины разворачивают (ВИДЕО)

Власти просят не ехать к Крымскому мосту, а выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил: «Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну а в чем вопрос? Дорога из Тагана до Мариуполя вполне нормальна. Дальше просто пока не ездил, но думаю то же на уровне. Да и ближе выходит и намного, просто народ привык добираться в Крым &quot;кружным путем&quot; да и сам мост то же посмотреть охота. P.S. Кстати что то по Мостика (кота) ничего не слышно....
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