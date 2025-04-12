БлокнотРУ ПТСР, проблемы с трудоустройством, социализация вчерашних заключенных, искупивших вину на фронте: это лишь часть проблем, которые могут ждать солдат и наше общество после возвращения с фронта сотен тысяч бойцов, – считает ряд экспертов.
Чем грозит возвращение сотен тысяч бойцов после СВО: эксперты видят целый ряд серьезных рисков
Комментарии
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Evgenija Palette
Любишь кататься, люби и саночки возить... ( приоритеты были расставлены. Надо было защищать Родину...)... Теперь извольте помочь людям с социализацией...
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10 час.
Evgenija Palette
Так вот, не возникло бы еще одно противостояние...
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10 час.
Alex Nемо
Крепко воняет от этой статейки. Что, уже начали подготавливать публику что бойцы с СВО вернутся психическими уродами, от которых лучше держаться подальше? Ну так вот вам реальное лекарство - дайте мужикам работу с ответственностью и нормальной зарплатой, и всё будет в порядке! А если хотите вести себя с ними как вели себя с афганцами (мы вас туда не отправляли) - то будут проблемы о которых здесь написано!
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8 час.
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