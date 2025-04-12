Чем грозит возвращение сотен тысяч бойцов после СВО: эксперты видят целый ряд серьезных рисков

Alex Nемо

Крепко воняет от этой статейки. Что, уже начали подготавливать публику что бойцы с СВО вернутся психическими уродами, от которых лучше держаться подальше? Ну так вот вам реальное лекарство - дайте мужикам работу с ответственностью и нормальной зарплатой, и всё будет в порядке! А если хотите вести себя с ними как вели себя с афганцами (мы вас туда не отправляли) - то будут проблемы о которых здесь написано!