Илон Маск планирует ликвидацию USAID: "Это не червивое яблоко, а комок червей"

Илон Маск объявил о ликвидации USAID, назвав организацию "комоком червей". Конфликт между Агентством по международному развитию США и департаментом Маска выражается в отказе предоставить секретные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии