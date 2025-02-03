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Илон Маск планирует ликвидацию USAID: "Это не червивое яблоко, а комок червей"

Илон Маск планирует ликвидацию USAID: "Это не червивое яблоко, а комок червей"

Илон Маск объявил о ликвидации USAID, назвав организацию "комоком червей". Конфликт между Агентством по международному развитию США и департаментом Маска выражается в отказе предоставить секретные данные.

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