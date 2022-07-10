Шарлотта Казираги, принцесса Каролина, Кристиан Лубутен на "Балу роз" в Монако

В Монако после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса вновь состоялся "Бал роз" (Bal de la Rose) — благотворительный вечер в поддержку фонда имени Грейс Келли.
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