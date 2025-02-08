19 примеров, когда покупка на маркетплейсе запомнилась надолго

Маркетплейсы уже давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Что неудивительно: они дают возможность хорошо поразмыслить над покупкой, подождать снижения цены и сравнить предложения от разных продавцов.
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