Тухель о продаже «Челси» Абрамовичем: «Любое его решение – верное. Это его выбор и его клуб, не мне это комментировать»

Томас Тухель оценил решение Романа Абрамовича продать «Челси». «Вероятно, я узнал об этом  немного раньше вас, но все равно незадолго до начала матча с «Лутоном».

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