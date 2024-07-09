НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

У Испании лучшие шансы выиграть Евро-2024 – 60%. У Англии – 23%, у Нидерландов – 17% (Opta)

У Испании лучшие шансы выиграть Евро-2024 – 60%. У Англии – 23%, у Нидерландов – 17% (Opta)

Команда Луиса де ла Фуэнте, одолевшая Францию в полуфинале турнира, оценивается Opta Sports как фаворит финала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх