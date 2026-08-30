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Газета.ру

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SHOT: группа "Демо" застряла на Ямале из-за мощных лесных пожаров

SHOT: группа "Демо" застряла на Ямале из-за мощных лесных пожаров

Российская поп-группа «Демо», выпустившая в 1999 году хит «Солнышко в руках», застряла на Ямале из-за мощных лесных пожаров.

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