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Газета.ру

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Медведев назвал атаку на аэропорт Лейпцига "придуманной диверсией"

Медведев назвал атаку на аэропорт Лейпцига "придуманной диверсией"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия заслуживает прямого удара по всем производствам военной техники, которая поставляется Украине.

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