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Sukhoi Superjet с фигуристами из России выкатился за пределы ВПП в Саранске

Sukhoi Superjet с фигуристами из России выкатился за пределы ВПП в Саранске

На борту выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы находились именитые фигуристы из России.Прибывший в Саранск самолет Sukhoi Superjet 100, в котором находились тренеры и фигуристы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб.

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