«Народный фронт» провел рейд по аптекам после обращений россиян о дефиците физраствора

Движение «Народный фронт» 16 декабря сообщило о проведенном рейде по аптекам российских регионов, после того как call-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» обработал большое количество обращений от россиян с сообщениями о нехватке физраствора в рознице.
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