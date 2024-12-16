«Народный фронт» провел рейд по аптекам после обращений россиян о дефиците физраствора

Движение «Народный фронт» 16 декабря сообщило о проведенном рейде по аптекам российских регионов, после того как call-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» обработал большое количество обращений от россиян с сообщениями о нехватке физраствора в рознице.