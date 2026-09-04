Промежуточные выборы в США: хаос вокруг почтового голосования

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 4 сентября 2026 года промежуточные выборы в США открылись в обстановке полной неопределённости: бюллетени для голосования по почте уже начали рассылать, но ни избиратели, ни чиновники не знают, по каким правилам они будут считаться.
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