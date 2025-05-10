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Глава Серии А согласен с критикой Чеферина: «Из-за недальновидности политиков в Италии было построено лишь 5 арен, тогда как за этот же период в Европе – 213»

Глава Серии А согласен с критикой Чеферина: «Из-за недальновидности политиков в Италии было построено лишь 5 арен, тогда как за этот же период в Европе – 213»

«Я согласен с тем, что Чеферин сказал про итальянские стадионы, и мне было стыдно. Из-за бюрократии и недальновидности политиков в Италии было построено лишь пять арен, тогда как за этот же период в Европе – 213.

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