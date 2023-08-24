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Гельмут Марко: «Причина превосходства «Ред Булл» – Ферстаппен, а не машина»

Советник команды отметил, что напарник двукратного чемпиона «Формулы-1» Серхио Перес входит в топ-5 пилотов по скорости.

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