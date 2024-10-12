Айкел о Барбашеве: «С ним легко играть, он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Его бросок и снайперские навыки недооценивают»

После матча с «Сент-Луисом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ форварды «Вегаса» делят лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – по 6 очков в 2 играх у каждого (столько же набрал и Джордан Кайру из «Блюз», но в 3 играх).