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Айкел о Барбашеве: «С ним легко играть, он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Его бросок и снайперские навыки недооценивают»

После матча с «Сент-Луисом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ форварды «Вегаса» делят лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – по 6 очков в 2 играх у каждого (столько же набрал и Джордан Кайру из «Блюз», но в 3 играх).

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