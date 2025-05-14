Депутат Бессараб: необходимые для назначения страховой пенсии баллы можно докупить

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT рассказала, что делать, если пенсионеру не хватает стажа или баллов для страховой пенсии.
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