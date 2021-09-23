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Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Италии

Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Италии

Власти Италии вечером 23 сентября задержали бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывался от правосудия Испании с осени 2017 года.

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