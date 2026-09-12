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Газета.ру

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Азизи: Иран не пойдет на переговоры, пока США не примут его условия

Азизи: Иран не пойдет на переговоры, пока США не примут его условия

Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не примет условия Тегерана. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава комитета парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

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