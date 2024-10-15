Малые модульные реакторы впервые получили крупного коммерческого клиента

Малые модульные атомные установки предлагают упрощенную, изначально безопасную конструкцию, более быстрое строительство и гибкость в месте развертывания по сравнению с крупномасштабными ядерными станциями.
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