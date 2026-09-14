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Царьград

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"Можем перестать беспокоиться": Британия радостно объявила "долгожданную смерть" компромисса России и США. Галузин поставил Европу на место

"Можем перестать беспокоиться": Британия радостно объявила "долгожданную смерть" компромисса России и США. Галузин поставил Европу на место

Советник премьер-министра Британии заявил о провале "компромисса в Анкоридже" по Украине, констатировав "долгожданную смерть" договорённостей: "можем перестать беспокоиться".

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