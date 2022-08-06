Зеленский cообщил о конфискации на Украине 765 миллионов долларов российских активов

Российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов конфискованы на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал о том, что он "провел совещание по санкционной политике, конфискации российских активов".
Российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов конфискованы на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал о том, что он "провел совещание по санкционной политике, конфискации российских активов".
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