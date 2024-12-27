Как Новый год встретишь, так его и повезешь, наставляет народная мудрость или как-то так. Чтоб весь 2025-й не проползать под столом, а красиво и гордо пролететь, прислушайтесь к мудрейшим предвестиям эксперта MAXIM! фото: AIЗабили балкон, гараж и заначку между страниц томика Пушкина самогоном и бургундским и думаете, что к встрече Нового года и новогодним праздникам готовы? Как бы не так! Ознакомьтесь с алкопрогнозом эксперта MAXIM на период торжественных мероприятий: высока вероятность, что вам придется переоснастить ваш праздничный арсенал, а то и вовсе выкинуть в пропасть (заранее рыдаем вместе с вами!).