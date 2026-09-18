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Явка на выборах в Госдуму составила 29,75% к концу первого дня

Явка на выборах в Госдуму составила 29,75% к концу первого дня

К концу первого дня голосования на выборах в Госдуму явка избирателей составила 29,75%. Сегодня, 19 сентября, пройдет второй день голосования.

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