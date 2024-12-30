Как развить эмоциональный интеллект. Техники

Эмоциональный интеллект (EQ) – это способность работать со своими эмоциями и проявлять эмпатию. Он включает умение распознавать эмоции, признавать негативные и позитивные чувства, отделять персональное восприятие от фактов, управлять своими и чужими эмоциями.
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