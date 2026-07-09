Добрый день, в течении суток в садике 156, в г. Донецке, на ветке сидит котенок и плачет. Снять его нельзя, так как территория охраняется ООО Вихрь и сотрудник охранного агентства, не реагирует.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Добрый день, в течении суток в садике 156, в г. Донецке, на ветке сидит котенок и плачет. Снять его нельзя, так как территория охраняется ООО Вихрь и сотрудник охранного агентства, не реагирует.
Свежие комментарии