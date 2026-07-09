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Донецкая группа новостей

183 подписчика
Добрый день, в течении суток в садике 156, в г

Добрый день, в течении суток в садике 156, в г. Донецке, на ветке сидит котенок и плачет. Снять его нельзя, так как территория охраняется ООО Вихрь и сотрудник охранного агентства, не реагирует.

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