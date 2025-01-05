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Царьград

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Курская область: девятый раз за сутки объявлена ракетная опасность

Курская область: девятый раз за сутки объявлена ракетная опасность

На территории Курской области вновь объявлена ракетная опасность, ставшая девятой за сутки. Региональный оперштаб через Telegram рекомендовал жителям искать убежище в помещениях без окон или ближайших укрытиях.

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