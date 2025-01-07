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США уже готовятся захватить нашу базу в Сирии. Или пугают перед переговорами?

США уже готовятся захватить нашу базу в Сирии. Или пугают перед переговорами?

Популярное американское издание 19FortyFive публикует статью американского военного эксперта, бывшего сотрудника Пентагона Майкла Рубина под провокационным заголовком "Как Америка может захватить российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии".

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