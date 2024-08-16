В бывшей республике СССР отказались «слепо следовать» санкциям против России

Казахстан отказывается «слепо следовать» антироссийским санкциям, особенности если они затрагивают интересы отечественных компаний Об этом заявил заместитель премьер-министра бывшей республики СССР и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, его цитирует Bloomberg.
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