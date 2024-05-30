Мурашко: число курящих в России уменьшается

ИИ

Иван Иваныч

Борьба с курением и прочее и разное, ну курит человек, в специально отведенных для этого местах, никого не травит, ну нравится ему курить, что такого? Здоровье его, сигареты не ворованные, никого не трогает, никому не мешает, так один черт- "борьба-борьба", а как же свобода?))) Короче- водка хорошего качества стала по безумной цене, сигареты- тоже....но с другой стороны- ну решил человек бросить пить, курить, е... ну, всё бросил напрочь! Простыл без сугрева, пошел в аптеку- а там цены вааще! Вывод лучше пить-курить и всё такое-прочее..., но не ходить в аптеку. Дешевле обойдётся!)))