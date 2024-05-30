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Мурашко: число курящих в России уменьшается

Мурашко: число курящих в России уменьшается

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число курящих сокращается в большинстве регионов страны, но при этом проблема употребления вейпов остается актуальной.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
По моему не три, а семь и останавливаться не планируют.
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4 час.
ИИ
Иван Иванов
А что ,неплохо придумано,Для всех борьба с курением-благое дело.Снижение курящих на единицы или доли процентов. Но прибыли производителей и продавцов растут на сотни....
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3 час.
ИИ
Иван Иваныч
Борьба с курением и прочее и разное, ну курит человек, в специально отведенных для этого местах, никого не травит, ну нравится ему курить, что такого? Здоровье его, сигареты не ворованные, никого не трогает, никому не мешает, так один черт- &quot;борьба-борьба&quot;, а как же свобода?))) Короче- водка хорошего качества стала по безумной цене, сигареты- тоже....но с другой стороны- ну решил человек бросить пить, курить, е... ну, всё бросил напрочь! Простыл без сугрева, пошел в аптеку- а там цены вааще! Вывод лучше пить-курить и всё такое-прочее..., но не ходить в аптеку. Дешевле обойдётся!)))
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3 час.

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