«Будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем», – Александр Молочников разнес депутатов и руководство театра, уволивших Ахеджакову из «Современника»

На днях Лия Ахеджакова внезапно заявила, что осталась без работы. 84-летнюю артистку уволили из «Современника», которому она отдала около 50 лет своей жизни.
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