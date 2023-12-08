«Он его навещал»: что известно о встречах Баскова с сыном Брониславом

В СМИ появились подробности семейной драмы. Николай Басков © Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comМенеджер одного из коллег Николая Баскова проговорился о том, почему певец не принимает участия в жизни своего сына Бронислава.
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