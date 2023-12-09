Установить всё: самые ожидаемые игры первой половины 2024 года

2023 год был очень удачным для геймеров. И это не преувеличение: за прошедшие месяцы вышло множество безусловных хитов, среди них The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros.
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